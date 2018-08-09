Заседание суда по делу Арчила Татунашвили перенесли до 28 сентября

09.08.2018 14:19 Заседание суда по делу Арчила Татунашвили перенесли до 28 сентября

Судебное заседание в связи с обвинением по делу о пытках и убийстве Арчила Татунашвили отложили до 28 сентября.



Государственный обвинитель потребовал продлить срок расследования.



Сегодня должно было состоятся досудебное заседание, на котором прокуратура должна была представить перечень доказательств.



Первое заседание по делу прошло 15 июня. Мцхетский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и присудил т.н сотрудникам оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву заключение в виде меры пресечения за помощь в групповых пытках Арчила Татунашвили.



Прокуратура Грузии, на основании доказательств, собранных в ходе расследования по уголовному делу, которое ведет МВД, заочно предъявила обвинения сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву за помощь в лишении свободы по предварительному сговору группой лиц и пытках, совершенных группой лиц, в отношении Арчила Татунашвили, Л.К. и И.П.















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