Героизм погибших в шиндиском сражении является основанием будущих побед нашего народа - Изория

11.08.2018 17:42 В память о 17-ти грузинских военных, погибших в шиндисском сражении, будет построен мемориал. Об этом министр обороны Грузии Леван Изория заявил в Шиндиси, где вместе с начальником генштаба ВС Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибая почтил память грузинских военных, павших в битве у села Шиндиси.



Министр обороны выразил соболезнования членам семей погибших военных. Как заявил Леван Изория, в современной истории Грузии шиндисская битва явилась беспрецедентным примером непоколебимости и самоотверженности грузин.



«Для увековечивания памяти этих 17-ти грузинских военнослужащих мы, правительство приняли решение, что здесь будет построен мемориал, который обеспечит вечную память героям. Именно их героизм является основанием для существования и будущих побед нашего народа», - заявил Леван Изория.



По информации Минобороны, администрация правительства Грузии на строительство мемориала выделила 530 000 лари, а Министерство обороны – 400 000 лари.



Шиндисская битва произошла 11 августа 2008 года и была одним из исключительных и тяжелых эпизодов августовской войны. Во время неравного столкновения с российским военным формированием, погибли 17 грузинских солдат инженерного подразделения II пехотной бригады ВС Грузии – Александр Ониани, Эмзар Цилосани, Вепхия Джишкариани, Звиад Кацадзе, Теймураз Беридзе, Илья Габуния, Илья Шеклашвили, Ираклий Джанелидзе, Каха Кошадзе, Леван Мелкадзе, Марлен Барамия, Михаил Двалишвили, Николоз Порчхидзе, Роман Зоридзе, Руслан Цуладзе, Феликс Какауридзе и Шмаги Купатадзе.















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