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В будущем году будет установлен памятник 17 героям, павшим в бою при Шиндиси


11.08.2018   20:23
Сегодня в Грузии чтят память героев, погибших в неравном бою с превосходящими силами российских оккупантов при Шиндиси.

В течение всего дня люди приходят к мемориалу в селе Шиндиси Горийского района.

На территории мемориала вскоре будет установлен бронзовый памятник 17 грузинским героям. Правительство Грузии и Минобороны совместно выделили 1 миллион лари.

Как сказал сегодня министр обороны Леван Изория, памятник, который увековечит память о погибших героях, будет установлен в Шиндиси в будущем году.

Автор композиции — скульптор Нугзар Чавчавадзе.

Бой при Шиндиси произошел 11 августа 2008 года. В неравной схватке со значительно превосходящими силами российских оккупантов погибли 17 грузинских героев — Александр Ониани Эмзар Цилосани, Вепхвия Джишкариани, Звиад Кaцадзе, Теймураз Беридзе, Илья Габуния, Илья Шеклашвили, Ираклий Джанелидзе, Каха Кошадзе, Леван Мелкадзе, Марлен Барамия, Михаил Двалишвили, Николоз Порчхидзе, Роман Зоидзе, Руслан Цуладзе, Феликс Какауридзе и Шмаги Купатадзе.






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