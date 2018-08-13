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Российские оккупанты установили устройство слежения у линии оккупации
13.08.2018 19:57
У линии оккупации у села Кода российские оккупанты установили камеру слежения.
У монокуляра дежурят российские военные, и следят за гражданскими активистами, находящимися на контролируемой грузинами территории. По словам представителей движения "Сила в единстве", оккупанты часто переходят на территорию, контролируемую грузинской властью.
"Возможно, это связано с 10-й годовщиной с российско-грузинской войны 2008 года. Если эта активность по-прежнему будет продолжаться, это означает, что они готовятся к последующей активности, и к продолжению новой оккупации"- заявил журналист, член антиоккупационного движения "Сила в единстве" Лаша Берулава.
Грузинам запрещается даже на несколько метров приближаться к т.н. границе. Грузинские активисты уже два месяца, как патрулируют на территории.
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