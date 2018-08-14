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МИД Грузии: Российские учения на оккупированных территориях представляют угрозу применения силы
14.08.2018 14:22
Российские учения проводимые на оккупированных территориях Грузии представляют угрозу применения силы против Грузии, — заявляют в департаменте прессы и информации МИД Грузии.
«Министерство иностранных дел 7 августа дало соответствующую оценку широкомасштабным военным учениям проводимым Российской Федерацией на оккупированных территориях Грузии с 1 по 15 августа, в которых принимают участие несколько тысяч российских военнослужащих и сотни единиц военной техники. Эти учения — еще одна попытка со стороны России, продемонстрировать собственную военную мощь, что одновременно, представляет угрозу применения силы против Грузии и угрозу применения силы.
Мы незамедлительную реакцию на подобные действия России и неотлагательно информируем об этом международное сообщество.
Вопрос усиления военного присутствия России на оккупированных территориях, незаконную милитаризацию и регулярные военные учения также постоянно выносится на международных Женевских переговорах и подчеркивается, что РФ подобными действиями способствует последующей дестабилизации на месте», — отмечается в информации МИД Грузии.
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