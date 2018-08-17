Неизвестные подложили гранату на кладбище у Военно-грузинской дороги

17.08.2018 22:06 Сотрудники МВД Грузии изъяли ручную гранату с кладбища села Коби, расположенного в Казбегском муниципалитете у Военно-грузинской дороги. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным пресс-службы, сообщение о взрывном устройстве на кладбище в Коби поступило к ним вечером 16 августа. Сразу после этого на место выехали полицейские и саперы. Вскоре они обнаружили ручную гранату, которая не была приведена в боевое состояние.



Накануне о гранате на кладбище села, граничащего с Цхинвальским регионом, стало известно и членам организации «Сила в единстве». Гражданские активисты, патрулирующие линию разграничения, заявляют, что о факте их проинформировали туристы. Путешественники утверждали, что на одной из могил был установлен флаг, используемый самопровозглашенными властями Цхинвальского региона. Уже под флагом находилось взрывное устройство.



«Совершенно случайно мы узнали от прохожих туристов о том, что в Коби было заминировано кладбище. Мы обнаружили, что на одной из могил был флагшток. На нем, по всей вероятности, должен был быть закреплен заминированный флаг», — сказал журналист, член движения «Сила в единстве» Лаша Берулава в интервью «Рустави 2».



Уголовное дело возбуждено по статьям «подготовка умышленного убийства» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что наказывается лишением свободы сроком от семи до 15 лет.















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