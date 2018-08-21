|
|
Дело «Татунашвили против Российской Федерации» завтра будет направлено в ЕСПЧ
21.08.2018 20:23
Дело «Татунашвили против Российской Федерации» завтра будет направлено в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщили в центре «Эмпатия».
По их информации, группа экспертов центра, при участии 10 экспертов, завершила комплексно-комиссионную судебную экспертизу в связи с фактом пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили.
По данным «Эмпатии», данным заключением подтверждено, что в Цхинвали Арчила Татунашвили пытали различными методами, что привело к его смерти. Как сообщили «IPN» в центре «Эмпатия», заключение подготовлено в соответствии с международными стандартами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна