Дело «Татунашвили против Российской Федерации» завтра будет направлено в ЕСПЧ

21.08.2018 20:23 Дело «Татунашвили против Российской Федерации» завтра будет направлено в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщили в центре «Эмпатия».



По их информации, группа экспертов центра, при участии 10 экспертов, завершила комплексно-комиссионную судебную экспертизу в связи с фактом пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили.



По данным «Эмпатии», данным заключением подтверждено, что в Цхинвали Арчила Татунашвили пытали различными методами, что привело к его смерти. Как сообщили «IPN» в центре «Эмпатия», заключение подготовлено в соответствии с международными стандартами.















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