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«Эмпатия»: Арчила Татунашвили подвергли пыткам в Цхинвали различными методами, что привело к его смерти


21.08.2018   21:46
Группа экспертов Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» с участием 10 экспертов завершила комплексную комиссионную экспертизу по факту пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили. Согласно заявлению Центра, заключение подготовлено в соответствии с международными стандартами: «Стамбульский протокол», «Миннесотский протокол», 10-ая редакция Международной классификации заболеваний и гайдлайнов по установлению причин смерти Всемирной организации здравоохранения.

Данным заключением подтверждается, что в ходе заключения в Цхинвали к Арчилу Татунашвили были применены разного рода пытки, что стало причиной его смерти.

Согласно заключению комплексной комиссионной экспертизы, по всему телу Арчила Татунашвили отмечено более 100 травматических повреждений, в том числе в области головы и половых органов. Характер повреждений указывает, что травмы были нанесены групповым методом, а не одним человеком, с целью причинить сильную боль и страдания жертве, и не могут быть рассмотрены как результат столкновения с жестким предметом или падения с лестницы.

«Таким образом, установлено, что 22 февраля 2018 года, в подконтрольном Цхинвали государственном учреждении, в прокуратуре или изоляторе госбезопасности, со стороны их правоохранителей в отношении Арчила Татунашвили имело место причинение сильной физической и соответственно психологической травмы с целью получения признательных показаний, что привело к лишению жизни человека. В соответствии со статьей 1 Конвенции ООН «О запрете пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения и наказания» означенные действия рассматривается как пытки», — говорится в заключении.

Заключение представляет собой главное доказательство в иске «Татунашвили против Российской Федерации», подготовленном Центром «Эмпатия», и которое 22 августа будет направлено в Европейский суд по правам человека. В иске говорится о нарушении в отношении Татунашвили следующих статей Евроконвенции: статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток), статья 5 (право на свободу), статья 8 (уважение личной и семейной жизни) и статья 13 (эффективная мера).






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