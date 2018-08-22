Русудан Татунашвили: Мой сын показал миру лицо Путина и России, для нас война не окончена

22.08.2018 19:03 Мой сын показал миру лицо Путина и России, для нас война не закончилась, — сказала мама Арчила Татунашвили Русудан на пресс-конференции в Центре реабилитации жертв пыток «Эмпатия» в связи с делом «Татунашвили против Российской Федерации».



«Иск значит для нас установление истины. Мы надеемся, что этот иск приведет к результату. Надеюсь, что правосудие восторжествует, а преступники будут наказаны. Те лица, которые безжалостно били и пытали моего сына. Ачико не мог повести себя иначе. Он был такой личностью, что никогда бы не сделал и не признал бы то, что они хотели.



Он ценой собственной жизни защитил свою честь и честь страны. Это подтвердили и эксперты. Преданность и самопожертвование моего сына должны принести результат, нельзя иначе — ради родины он пожертвовал самым ценным, своей жизнью. Он показал миру лицо Путина и России. 10 лет мы находимся в невыносимом состоянии. Война якобы завершена, но для нас война не закончилась. Надеюсь, хоть сейчас настанет конец наглости осетин», — сказала Русудан Татунашвили.



Центр «Эмпатия» вносит в Европейский суд иск «Татунашвили против Российской Федерации», в котором главным доказательством является заключение экспертизы, подтверждающей причинно-следственную связь между пытками и смертью Арчила Татунашвили. Комплексная комиссионная экспертиза по факту пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили проведена Центром «Эмпатия».



Вместе с тем, 21 августа министерство юстиции Грузии от имени государства Грузия внесло в Страсбургский суд новый межгосударственный иск к России «Грузия против Российской Федерации».



«Иск касается административной практики массового преследования, задержаний, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных Россией грузинских территориях и вдоль линии оккупации, которая особенно усилилась после войны 2008 года и достигла критического уровня во время пыток и убийства Арчила Татунашвили в феврале этого года», — заявляют в министерстве юстиции Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

