Мамука Бахтадзе: Абхазия и Цхинвальский регион фактически аннексированы, и поддержка Германии особенно значима

23.08.2018 20:34 Сегодня особенно важна поддержка надежного союзника Грузии, Германии. Россия продолжает оккупацию 20% территорий Грузии - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.



По его словам, на встрече с канцлером Германии говорили о положении в Грузии, и вопросах мирного урегулирования конфликта.



"Мы вместе с канцлером Меркель говорили о положении в Грузии, и перспективе мирного урегулирования конфликта. Сегодня особенно значима поддержка надежного союзника Грузии-Германии. Россия не выполняет обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и продолжает оккупацию 20% территорий Грузии. Сегодня, к сожалению, Абхазия и Цхинвальский регион фактически аннексированные, что еще больше ухудшает положение безопасности, гуманитарное и положение прав человека на местах"- отметил премьер на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель.



Обращаясь к канцлеру Германии, он подчеркнул, что ответом Грузии на этот вызов является только мир, и строительство европейской демократии.



"Госпожа канцлер, и дорогие друзья, нашим ответом на этот самый болезненный вызов является только мир, развитие, и строительство европейской демократии, где будут защищены интересы всех людей, и любой группы общества, где все граждане смогут достойно реализовать свои возможности и талант"- заявил Мамука Бахтадзе.



По его же словам, мирную политику Грузии подтверждает конструктивная и ориентированная на результат включенность в женевских международных переговорах, а также со стороны Грузии сделаны соответствующие действенные шаги с целью восстановления доверия между населением, разделенным оккупационными линиями.



"Нашу мирную политику подтверждает конструктивная и ориентированная на результат включенность в международные женевские переговоры. А также с нашей стороны сделаны действенные шаги, цель которых примирение, и восстановление доверия среди населения, разделенного линией оккупации.



Без поддержки стран-партнеров, естественно, наши усилия не будут эффективными. С данной точки зрения Германия играет выдающуюся роль, и я убежден, это так и будет продолжаться в будущем"- заявил премьер министр на совместной пресс-конференции.



Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грузию с двухдневным официальным визитом. В рамках визита канцлер провела первую встречу с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, как наедине, так и в расширенном формате. До встречи в администрации правительства состоялась официальная церемония встречи Ангелы Меркель.

















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