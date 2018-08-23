Бахтадзе: В случае политической воли нетрудно найти механизм для мирного урегулирования конфликтов

23.08.2018 21:07 Роль Евросоюза важна для урегулирования конфликтов на наших территориях. Наша позиция заключается в том, что в случае политической воли нетрудно найти механизм для мирного урегулирования конфликтов - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель.



"20% территорий Грузии оккупированы, к сожалению, Россия не выполняет обязательства, взятые в 2008 году о выводе своих войсковых частей из территории Грузии. Разумеется, у Евросоюза и Германии весьма важная роль, хочу напомнить всем, что из международных миссий сегодня только одна миссия находится в Грузии, это миссия Евросоюза. Здесь же должен воспользоваться случаем, и поблагодарить госпожу канцлера за то, что эта миссия обязательно будет продолжена. Мы не раз заявляли, что нашей политикой является мир, развитие, и формирование европейской демократии в Грузии.



Когда мы говорим о наших внешних целях, я не раз зафиксировал, и еще раз повторю, Грузия исторически всегда была частью европейского пространства и европейской культуры, соответственно, это и есть наш выбор. Исходя из этого, роль Евросоюза еще более важна для урегулирования существующих конфликтов на наших территориях. Наша позиция состоит в том, что при существовании политической воли нетрудно найти механизм для мирного урегулирования этого процесса. Мы хотим мира"- заявил Мамука Бахтадзе.

















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