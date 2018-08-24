Меркель не смогла избежать использования слова «оккупация»

24.08.2018 12:37 Студент ТГУ Константин Шубитидзе в своем вопросе к канцлеру Германии Ангеле Меркель заострил внимание на попытки немецкого лидера избежать слова «оккупация» применительно к оккупированным Россией грузинским территориям.



"Отвечая на вопрос, Вы уже два дня используете оценку "несправедливое положение", не используете слово "оккупация". Есть какая-то проблема со словом "оккупация", или почему Вы ее не используете? Почему Вы не оцениваете события, развитые в Цхинвали и Абхазии, как "оккупацию"?- спросил Константин Шубитидзе.



На этот вопрос канцлер Германии ответила: "Вы спрашиваете, оцениваю ли я как оккупацию? Да, это является оккупацией, это занятая территория-20%. Несмотря на это, это остается грубой несправедливостью"- заявила Меркель.



До того Меркель говорила о процессах, развитых в Абхазии и Цхинвальском регионе, и отметила, то, что происходит в Абхазии и Цхинвальском регионе, это несправедливая и неприемлемая ситуация.



"Я думаю, что это несправедливость. Премьер-министр сказал мне о том, что гуманитарная ситуация в этих регионах катастрофическая, многие покидают родину, количество населения там очень снижается. Грузия работает в этом направлении, и Германия тоже может помочь. Это неприемлемая ситуация. Лично я много думаю об урегулировании конфликтов, о конфликтах Украины и Грузии. Это та ситуация, когда Грузии пришлось очень сложно развиваться по содействию России. Не следует забывать этого.



Опыт показывает, что не следует мириться с этим. Это не однодневный процесс, это долгий процесс. К сожалению, мы имеем ситуацию, что в этих регионах людям очень плохо. Прежде всего, мы должны помочь им гуманитарно. Разумеется, там у нас есть миссия Евросоюза, которая старается внести свой вклад в урегулирование конфликта. Когда человеку надо получить образование, или медицинскую помощь, у него должна быть возможность перейти границу. Когда эта возможность им ограничивается, это очень плохой сигнал"- заявила канцлер Меркель.

















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