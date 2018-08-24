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Россия пытается придать легитимность незаконным результатам оккупации - замглавы МИД
24.08.2018 21:41
Встреча Владимира Путина с лидерами оккупационных режимов Сухуми и Цхинвали является продолжением провокационной политики, направленной против территориальной целостности Грузии, — заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.
По мнению дипломата, такими встречами Российская Федерация безуспешно пытается придать легитимность незаконным результатам продолжающейся оккупации Абхазии и Цхинвальского регионов.
«Данным шагом Российская Федерация безуспешно пытается придать легитимность незаконным итогам продолжающейся оккупации, в том числе результатам нескольких волн этнических чисток, осуществленных в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Международное сообщество никогда не примирится с силовым изменением границ суверенного государства и подрывом Россией основ международной системы, основанной на правилах. Вот почему все эти десять лет международное сообщество было и остаётся единым и принципиальным, призывая Российскую Федерацию к уважению фундаментальных норм и принципов международного права и требуя прекратить незаконную оккупацию грузинских территорий.
Мы призываем Российскую Федерацию изменить принятое в 2008 году незаконное решение о признании т.н. независимости неотъемлемых регионов Грузии, и выполнить в полном объеме международные обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, включая вывод российских вооруженных сил из Грузии», — заявил Давид Дондуа.
Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле встретился с де-факто лидером оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба и де-факто лидером оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
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