|
|
Цхинвальским осетинам не нужна независимость, их цель - вхождение в состав России
25.08.2018 17:11
Лидер цхинвальского марионеточного режима Анатолий Бибилов не скрывает, что "т.н. Южная Осетия" не состоялась как "государство" и осетинам, проживающим на оккупированной территории Грузии, совершенно не нужна независимость, под видом достижения которой они столько лет ведут сепаратистскую деятельность. Бибилов заявил, что его "стимул жизни и цель" - вхождение в состав России.
«Самое важное событие в жизни нашей республики произошло 26 августа 2008 года. Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи - вхождения в состав России. Для меня это стимул жизни и цель, которой, я бы хотел, чтобы достиг наш народ. Я бы хотел видеть Осетию в составе России», - заявил Бибилов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна