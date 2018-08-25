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Цхинвальским осетинам не нужна независимость, их цель - вхождение в состав России


25.08.2018   17:11
Лидер цхинвальского марионеточного режима Анатолий Бибилов не скрывает, что "т.н. Южная Осетия" не состоялась как "государство" и осетинам, проживающим на оккупированной территории Грузии, совершенно не нужна независимость, под видом достижения которой они столько лет ведут сепаратистскую деятельность. Бибилов заявил, что его "стимул жизни и цель" - вхождение в состав России.

«Самое важное событие в жизни нашей республики произошло 26 августа 2008 года. Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи - вхождения в состав России. Для меня это стимул жизни и цель, которой, я бы хотел, чтобы достиг наш народ. Я бы хотел видеть Осетию в составе России», - заявил Бибилов.






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