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Талаквадзе: Мирная политика и деоккупация являются одной из главных задач нашей власти
27.08.2018 11:01
«Мирная политика и деоккупация являются одной из главных задач нашей власти», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе в связи с т.н днем признания Россией независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.
По его словам, власти сделают все для восстановления территориальной целостности и суверенитета страны.
«У нас есть поддержка всех партнеров и мы сделаем все в рамках мирной политики для восстановления территориальной целостности Грузии. Прошло уже 10 лет с тех пор, как Грузия ощутила ощутимый прогресс, тогда когда на оккупированных Россией территориях остаются важные существенные проблемы, такие как нарушения прав человека, которые мы оставили позади в 90-х годах.
Я убежден, что в рамках нашей прагматичной внешней политики, с политикой деоккупации, которую мы осуществляем с помощью наших международных сторонников, обязательно настанет время, когда территориальная целостность Грузии будет восстановлена. В Абхазии и Самачабло общество, искусственно разделенное колючей проволокой, получит те же самые блага, которых мы смогли достичь на всей территории Грузии », — заявил Арчил Талаквадзе.
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