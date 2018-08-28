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Цихелашвили поздравила с Мариамоба проживающих на оккупированных территориях и беженцев
28.08.2018 14:09
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили поздравляет всю Грузию, а особенно население, проживающее на оккупированных территориях и беженцев с праздником Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба).
Государственный министр надеется, что совместными усилиями можно добиться объединения страны.
«Хочу, в первую очередь, поздравить всю Грузию с праздником Мариамоба, всем семьям пожелать благополучия и мира, да хранит Богородица все семьи в Грузии! Особенно хочу поздравить с этим праздником тех людей, которые проживают на оккупированных территориях, а также беженцев, тех,
для которых нерешенный конфликт является ежедневной тяжестью. Желаю им выносливости и терпения. Хочу выразить веру и надежду, что мирными и совместными усилиями, любовью, мы добьемся объединения нашей страны», — заявила государственный министр.
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