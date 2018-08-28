Российские оккупанты похитили 62-летнего жителя села Чвриниси

28.08.2018 18:36 Российские оккупанты похитили жителя села Чвриниси, 62-летнего Георгия Харазишвили.



Гражданинა Грузии, задержанному на территории, прилегающей к оккупационной линии, вменяется незаконное пересечение «границы».



В связи с произошедшим информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия». По информации местных жителей, мужчина намеревался запастись дровами.















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