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Российские оккупанты похитили 62-летнего жителя села Чвриниси
28.08.2018 18:36
Российские оккупанты похитили жителя села Чвриниси, 62-летнего Георгия Харазишвили.
Гражданинა Грузии, задержанному на территории, прилегающей к оккупационной линии, вменяется незаконное пересечение «границы».
В связи с произошедшим информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия». По информации местных жителей, мужчина намеревался запастись дровами.
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