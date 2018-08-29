Канделаки: Наш долг - громко говорить о тяжелом положении в Абхазии

29.08.2018 15:29 Член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки заявляет, что нужно громко говорить о тяжелом положении в Абхазии. Таким образом он откликнулся на заявление бывшего де-факто премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба.



«В оккупированной Абхазии действительно создано очень тяжелое положение и положение, о котором говорит Шамба, является примером того, что несет российская оккупация для тех людей, которые остались там, на оккупированной территории.



Наш долг, обязанность правительства Грузии – громко говорить об этой ситуации и ответственности Российской Федерации на высшем политическом уровне, международной арене», — заявил Канделаки.



Бывший де-факто премьер-министр оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил на собрании блока оппозиционных сил, что у власти в Абхазии находятся безответственные люди, которые не знают, как управлять, и если положение не исправится, «придется встать на колени и просить или Грузию, или Россию принять нас в свой состав».















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