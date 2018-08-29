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СГБ: 5 граждан Грузии, задержанных оккупационным режимом в Трусовском ущелье, освободят завтра


29.08.2018   23:03
Пятерых граждан Грузии, задержанных представителями оккупационного режима в Трусовском ущелье, освободят завтра. Об этом заявляют в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«По информации, полученной по горячей линии Миссии наблюдателей Евросоюза, судебный процесс на 5 лицами, задержанными оккупационным режимом по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы, состоялся в Цхинвали во второй половине дня. Также по информации горячей линии, освобождение задержанных произойдет завтра.

По той же информации, здоровью и жизни задержанных опасность не угрожает.

Это является незаконным ограничением свободного передвижения, что создает опасность существующей на месте среде безопасности», - заявляют в СГБ.

По существующей информации, в момент задержания граждане Грузии находились в ущелье Трусо в походе.






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