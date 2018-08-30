Пятеро молодых людей, задержанных оккупационным режимом в ущельк Трусо, освобождены

30.08.2018 19:37 Пятеро молодых людей, задержанных оккупационным режимом у ущелья Трусо по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы, освобождены.



У села Эргнети их встретили близкие.



Мать одного из освобожденных, которая находится у Эргнети, поблагодарила за помощь все ведомства властей Грузии, которые участвовали в освобождении, а также «Красный Крест» и СМИ.



«Молодые люди заранее планировали и прокладывали маршрут похода. Они никогда не идут в поход без плана. У меня всегда есть коммуникация с ребенком. Он всегда осторожен. Не могу сказать, что произошло. Благодарю всех, спасибо «Красному Кресту», а также всем ведомствам, через каждые пол часа нам передавали информацию, что с ними. Огромное спасибо всем», — заявила она.



По информации Службы государственной безопасности, на горячую линию наблюдательской миссии Евросоюза поступила информация, что т.н. судебный процесс по пяти задержанным по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы состоялся вчера, во второй половине дня.



Пять участников похода, которые потерялись в ущелье Трусо, были задержаны российскими военными по обвинению в пересечении т.н. границы несколько дней назад.



Бека Маградзе, Кетеван Маградзе, Мзия Гомури, Вахтанг Губеладзе и Гия Багдошвили покинули оккупированную территорию несколько минут назад.















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