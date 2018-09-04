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Оккупанты похитили польских туристов - «Сила в единстве»


04.09.2018   12:40
1 сентября текущего года российским оккупационным режимом были похищены два польских туриста c территории, прилегающей к озеру Кели. Об этом сообщает в сети фейсбук один из лидеров движения "Сила в единстве" Давид Кацарава.

Отмечается, что пока не уточнено, выбрав какой маршрут попали туристы на оккупированную территорию (Гудаури или ущелье Трусо).

"Не исключено и то, что российские оккупанты действовали в обычном для них стиле, и похитили туристов с территории, контролируемой властью Грузии. На данный момент не известно, вернули ли оккупанты польских туристов.

Странно также то, что оккупанты не сообщили об этом похищении на горячую линию представителям наших силовых структур. Надеюсь, реакция в связи с данным фактом будет своевременно осуществлена".






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