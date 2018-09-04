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Освобождены два польских туриста, похищенные оккупантами
04.09.2018 19:20
1 сентября российские оккупанты похитили двух польских туристов с территории, прилегающей к озеру Кели. В СГБ Грузии заявили, что на данное время туристы уже освобождены.
"Была задействована горячая линия, проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза, и эти лица уже освобождены"- заявили в Службе государственной безопасности.
Информацию о похищении распространил член антиоккупационного движения Давид Кацарава:
Польские туристы освобождены после уплаты денежного штрафа.
Ранее у озера Кели, что расположено в Трусовском ущелье Грузии, были похищены пятеро грузинских туристов. Их освободили на следующий же день.
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