Цихелашвили расскажет в штаб-квартире НАТО о положении в оккупированных регионах Грузии

04.09.2018 20:43 На 10-й годовщине с российской агрессии миротворческая инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему" будет одним из главных вопросов на заседании комиссии НАТО-Грузии. Со стороны Брюсселя у миротворческой инициативы достаточно высокий интерес и беспрецедентная поддержка, что четко отражается в декларации комиссии, которую утвердили главы государств-членов в рамках саммита НАТО.



Государственный министр познакомит членов комиссии с информацией о миротворческом плане Грузии. В штаб-квартире НАТО Кетеван Цихелашвили будет говорить о положении в оккупированных регионах, в том числе о продолжительной оккупации, и фактах грубых и частых нарушений прав человека на оккупированных территориях.



В рамках визита в Брюсселе государственный министр проведет несколько встречи высокого уровня.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

