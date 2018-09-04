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Цихелашвили расскажет в штаб-квартире НАТО о положении в оккупированных регионах Грузии
04.09.2018 20:43
На 10-й годовщине с российской агрессии миротворческая инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему" будет одним из главных вопросов на заседании комиссии НАТО-Грузии. Со стороны Брюсселя у миротворческой инициативы достаточно высокий интерес и беспрецедентная поддержка, что четко отражается в декларации комиссии, которую утвердили главы государств-членов в рамках саммита НАТО.
Государственный министр познакомит членов комиссии с информацией о миротворческом плане Грузии. В штаб-квартире НАТО Кетеван Цихелашвили будет говорить о положении в оккупированных регионах, в том числе о продолжительной оккупации, и фактах грубых и частых нарушений прав человека на оккупированных территориях.
В рамках визита в Брюсселе государственный министр проведет несколько встречи высокого уровня.
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