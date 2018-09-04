Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили расскажет в штаб-квартире НАТО о положении в оккупированных регионах Грузии


04.09.2018   20:43
На 10-й годовщине с российской агрессии миротворческая инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему" будет одним из главных вопросов на заседании комиссии НАТО-Грузии. Со стороны Брюсселя у миротворческой инициативы достаточно высокий интерес и беспрецедентная поддержка, что четко отражается в декларации комиссии, которую утвердили главы государств-членов в рамках саммита НАТО.

Государственный министр познакомит членов комиссии с информацией о миротворческом плане Грузии. В штаб-квартире НАТО Кетеван Цихелашвили будет говорить о положении в оккупированных регионах, в том числе о продолжительной оккупации, и фактах грубых и частых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

В рамках визита в Брюсселе государственный министр проведет несколько встречи высокого уровня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%
Грузия и Япония хотят торговать без таможенных пошлин
В январе-августе в Грузии побывали до 6 миллионов международных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Минтранс Армении продолжает переговоры с Грузией по транзиту зерновых и пояснил ситуацию со скидкой
С экс-президента Армении Кочаряна взяли подписку о невыезде
Алиев освободил от должности главу "Азерэнержи" по итогам проверки после крупной энергоаварии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна