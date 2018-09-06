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Залкалиани: Открытие русской школы в Ахалгори - часть незаконных действий, оккупации и фактической аннексии


06.09.2018   17:28
«Открытие русской школы в Ахалгори — часть незаконных действий, оккупации и фактической аннексии, которая происходит на оккупированных территориях», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Мы имеем подобные факты на оккупированной территории Абхазии, где осуществляется активный запрет на обучение на грузинском языке и естественно, это грубое нарушение норм, о чем мы постоянно говорим на всех форумах с нашими партнерами. Главным посылом наших стратегических партнеров является то, чтобы этот вопрос был на повестке дня отношений с Российской Федерацией», — заявил Давид Залкалиани.

Сегодня в оккупированном Ахалгори открылась русская школа. На церемонии открытия присутствовали т.н посол в оккупированном Цхинвали и представители де-факто режима.






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