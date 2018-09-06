|
|
Залкалиани: Открытие русской школы в Ахалгори - часть незаконных действий, оккупации и фактической аннексии
06.09.2018 17:28
«Открытие русской школы в Ахалгори — часть незаконных действий, оккупации и фактической аннексии, которая происходит на оккупированных территориях», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
«Мы имеем подобные факты на оккупированной территории Абхазии, где осуществляется активный запрет на обучение на грузинском языке и естественно, это грубое нарушение норм, о чем мы постоянно говорим на всех форумах с нашими партнерами. Главным посылом наших стратегических партнеров является то, чтобы этот вопрос был на повестке дня отношений с Российской Федерацией», — заявил Давид Залкалиани.
Сегодня в оккупированном Ахалгори открылась русская школа. На церемонии открытия присутствовали т.н посол в оккупированном Цхинвали и представители де-факто режима.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна