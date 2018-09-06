Аппатурай: Мы рады быть платформой в осуществлении мирной инициативы Грузии

06.09.2018 19:05 «Мы рады получить подробную информацию о том, в осуществлении каких элементов инициативы необходима помощь и как можно использовать НАТО, как платформу для коммуникации», — заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



Джеймс Аппатурай рассказал о встрече комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе и коснулся рассмотренных вопросов. По его словам, государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили ознакомила участников встречи с мирной инициативой правительства Грузии.



«Государственный министр Кетеван Цихелашвили проделала большую работу. Она рассказала о мирной инициативе и получила большую поддержку со стороны послов круглого стола. На встрече было отмечено, что мирная инициатива правительства Грузии была поддержана на саммите НАТО. На встрече министр очень хорошо объяснила компоненты мирной инициативы. Министр рассказала о существующей ситуации в оккупированных регионах т.н. Южной Осетии и Абхазии, о влиянии нынешней ситуации на людей, убийствах, безнаказанности тех, кто совершил эти преступления, перемещенных лиц, ограничениях на право образования», — заявил Джеймс Аппатурай.



По его словам, Кетеван Цихелашвили озвучила и политический посыл, что по сравнению с прошлым годом увеличились контакты между людьми.



«Союзники слушали с большим интересом, и полученная информация помогла им понять, что происходит на месте. Это была главная цель», — отметил Аппатурай.



По его словам, заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа представил участникам встречи информацию о Женевских международных переговорах.



«Информация действительно не обнадеживает, но государства-члены выразили свою позицию и отметили, что они ценят усилия Грузии. Все в зале сказали то, что мы всегда говорим, что НАТО никогда не признает государственную независимость оккупированных регионов Грузии — т.н. Южной Осетии и Абхазии, мы всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Замминистра отметил, что для реализации мирной инициативы необходима поддержка международного сообщества», — заявил Джеймс Аппатурай.



По его словам, у НАТО нет фондов, но она может оказать практическую помощь и делает это.















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