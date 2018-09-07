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США предупредили Россию держаться подальше от их баз в Сирии


07.09.2018   16:00
Американские военные предупредили Москву не бросать вызов военному присутствию США в Сирии. Так в Вашингтоне отреагировали на то, что Россия дважды за неделю уведомляла США о том, что совместно с армией Асада готова атаковать районы Сирии, где находятся американские войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники.

Источники CNN опасаются, что «неточный удар» РФ может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.

«Мы решительно посоветовали им держаться подальше от Эт-Танф», — сказал каналу один из собеседников от Пентагона. При этом другой источник сказал, что в случае атаки американцы «без колебаний применят силу для защиты себя, коалиции и партнеров».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от атаки в Идлибе.






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