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Кобахидзе: Оккупация территорий Грузии Россией должна быть вызовом не только для нашей страны, но и для международных партнеров


07.09.2018   18:40
Оккупация территорий Грузии Россией должна быть вызовом не только для нашей страны, но и наших международных партнеров – заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в гостинице "Румс" на конференции "Перспективы труда в цифровой экономике", организованной "Прогрессивным альянсом".

В разговоре о вызовах, стоящих перед страной, Кобахидзе подчеркнул, что два исторических региона Грузии оккупированы Российской Федерацией.

"Премьер-министр говорил о положении, созданном на оккупированных территориях, как в Абхазии, так и в бывшей т.н. Южной Осетии. Это должно быть вызовом не только для нашей страны, но и наших международных партнеров. Мы уверены, по поддержке наших международных партнеров мы сможем урегулировать эту важную проблему"- заявил Ираклий Кобахидзе.

По его же словам, власть Грузии преследует целью строительство государства, ориентированного на человека.

"Наш главный внешний приоритет, интеграция в Евросоюз и евроатлантическое пространство, основан на тех же ценностях, на которых построена наша внутренняя политика. Это наш исторический, и основанный на ценностях выбор"- отметил Ираклий Кобахидзе.







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