Президент Турции призвал Россию и Иран не отдавать Идлиб «на милость Асада»

07.09.2018 19:57 Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — по итогам проходившего в Тегеране трехстороннего саммита приняли совместную декларацию о сирийском урегулировании. Документ опубликован на сайте президента Ирана.



В ходе трехсторонних переговоров в Тегеране президент Турции заявил, что сирийскую провинцию Идлиб нельзя отдавать «на милость» президенту Сирии Башару Асаду. «Мы хотим, чтобы Идлиб не превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия. Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада»,— приводит слова господина Эрдогана «Интерфакс».



Кроме того, господин Эрдоган предложил включить в декларацию призыв к террористам в Идлибе сложить оружие. «Я согласен с президентом Эрдоганом, я поддерживаю»,— ответил Владимир Путин. «Значит, мы призываем всех террористов прекратить кровопролитие и сдать оружие, и мы будем продолжать свои усилия»,— сказал Хасан Роухани.



В декларации страны выражают приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также подчеркивают необходимость соблюдать Устав ООН. Президенты подтвердили «решимость продолжить сотрудничать для того, чтобы окончательно уничтожить» террористические организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Фронт Аль-Нусра» (подразделение запрещенной в РФ «Аль-Каиды»), а также группы и отдельных людей, которые связаны с этими группировками. Следующую встречу в этом формате лидеры трех стран договорились провести в России.



Напомним, в среду, 5 сентября, Минобороны России подтвердило, что именно российские самолеты нанесли серию ударов по сирийской провинции Идлиб. Бомбардировка произошла после трехнедельного затишья, которое сопровождалось интенсивными дипломатическими консультациями о будущем этой провинции. Ожидалось, что план военной операции в Идлибе утвердят сегодня. В декларации об этом не сказано.















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