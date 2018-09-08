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Тбилиси критикует открытие русской школы в Ахалгори


08.09.2018   11:03
Тбилиси осудил открытие русскоязычной школы в Ахалгори и назвал это продолжением российской оккупации и шагом к фактической аннексией территории.

Государственный министр по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили заявила, что это решение является «еще одним манифестом политики русификации и реальным лицом оккупации».

«Запрещается обучение детей на родном языке, на грузинском языке… Там также нет осетинской школы, что очень симптоматично; Я думаю не только для грузин, но и для осетинского населения это должно быть очень четким посланием о том, что представляет собой реально эта политика и что она не служит интересам никого из нас», — заявила Цихелашвили.

Она также отметила, что запрет на получение образования на родном языке является «серьезным» нарушением. «Сначала в Гали, а теперь в Ахалгори внедрена такая практика, когда даже позволяют иметь коммуникацию друг с другом на родном языке. Он не укладывается ни в какие международные, ни в человеческие нормы», — добавила она.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал аналогичный комментарий и заявил журналистам, что такой шаг является примером попытки России к фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона и «грубым нарушением» фундаментальных норм.

Власти оккупированного Цхинвальского региона 5 сентября в Ахалгори открыли новое здание школы. Посол России в регионе Марат Кулахметов, который также присутствовал на церемонии открытия, заявил, что строительство школы было профинансировано Российской Федерацией в рамках Инвестиционной программы социального и экономического развития.

В настоящее время в Ахалгорском муниципалитете есть шесть грузинских школ — одна в Ахалгори и пять селах Икоти, Балаани, Коринтп, Ахмаджи и Земо Боли.

Начальник Службы образования Временной администрации т.н. Южной Осетии Сосо Цотниашвили заявил, что с 1 по 6 классы язык обучения в этих школах был переведен с с грузинского на русский с 2017 года.

Ранее аналогичные действия были осуществлены и в школах Гальского района Абхазии, где 31 грузинская школа, которые остались после войны 1992-93 гг., были переведены на русскоязычное обучение. В 2015 году 11 грузинских школ были упразднены.

По информации властей оккупированного Цхинвали, в Ахалгорском муниципалитете, территория которого до августовской войны 2008 года почти полностью находилась под юрисдикцией центральной власти Грузии, проживает 4 209 человек (около половины довоенного населения). 55,5% от общей численности населения (2 337 человек) составляют этнические грузины.


Civil Georgia





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