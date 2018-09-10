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Мэтью Брайза: до конца жизни буду уверен, что Россия произвела первый выстрел


10.09.2018   11:50


«Я до конца жизни буду уверен в том, что именно российская сторона произвела первый выстрел, что именно т.н. миротворцы т.н. Южной Осетии стреляли из-за спины российских миротворцев, и что Грузия, в конце концов, была вынуждена дать ответ». Так события августа 2008 года оценивает бывший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза.

В интервью грузинскому изданию Kviris Palitra, дипломат заявил, что тогда президент Соединенных Штатов Джордж Буш, как и почти все другие его коллеги по НАТО, верил, что у России гораздо больше общего с Западом, что она разделяет западные ценности.

«Президент Буш, которого я очень уважаю, все еще не понимал, что готовил Путин Грузии. <…> Если бы президент Буш знал, все это в итоге привело бы к украинским событиям. Я уверен, он был гораздо жестче с Путиным и сказал бы, к чему приведет переход через красные линии».

Впрочем, по мнению Мэтью Брайзы, тогда США все еще не сформулировали четкую политику и не разработали план, как поступать, если Россия поступит таким образом в отношениях с Грузией. Дипломат также рассказал, что в мае 2008 года в Белом доме собрались представители США, союзников по НАТО и Грузии, чтобы разработать новый мирный план. Тогда в Вашингтоне поняли, что Михеил Саакашвили был избран населением отчасти с той целью, чтобы объединить страну.

Тогда, по словам Брайзы, стало понятно, что Грузии придется смириться либо с частичной потерей суверенных территорий и независимости, параллельно с движением в Североатлантический альянс, либо быть втянутой в войну с Россией. «Когда мы все это осознали, мы надеялись, что будет больше времени для реализации дипломатического плана. Но времени нам не хватило», – добавил Мэтью Брайза.


СОВА





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