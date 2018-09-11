Бахтадзе: На оккупированных территориях Грузии не существует этнического конфликта

11.09.2018 12:27 Оккупация территорий Грузии является самым большим и болезненным вызовом, перед которым стоит страна, на оккупированных территориях гуманитарная катастрофа, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил в ходе дискуссии на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».



Модератором дискуссии с премьер-министром на конференции является главный редактор Financial Times Эдвард Люс, который задал премьеру вопрос об оккупированных территориях – «прошло 10 лет после того, как одна пятая Грузии – Абхазия и т.н. Южная Осетия, оккупирована Россией, как вы думаете, в каких условиях можно вернуть эти территории?»



Премьер-министр назвал положение на оккупированных территориях гуманитарной катастрофой и обратил внимание на численность населения Абхазии и Цхинвальского региона до оккупации.



«Это – самый большой и самый болезненный вызов, перед которым мы сегодня стоим в нашей Грузии, 20 процентов нашей территории оккупированы Россией и то, что мы видим на этих территориях является очень большой болью, это гуманитарная катастрофа, которая там происходит. Хочу напомнить вам, что до войны численность населения в Цхинвальском регионе составляла 120 000 человек, а сейчас – 20 000, 7 000 из них – российские войска. А в Абхазии до войны население составляло 550 000 человек, а сейчас не превышает 20 тысяч», — заявил премьер.



По его словам, в рамках реагирования на гуманитарную катастрофу власти Грузии разработали инициативу «Шаг к лучшему будущему».



«Мы пытаемся осуществить определенное реагирование на эту гуманитарную катастрофу. У нас есть важная новая инициатива «Шаг к лучшему будущему». Идея этой инициативы – доступность здравоохранения, образования для тех людей, которые живут на оккупированных территориях, чтобы мы дали им шанс вести коммерческую деятельность, чтобы они несли доход в семьи, однако, естественно, Россия против всего этого», — заявил премьер-министр.



По его словам, лучшим ответом на все это будет укоренение сильной европейской демократии в Грузии.



«Самым лучшим ответом на все это будет укоренение сильной европейской демократии в Грузии и мы очень успешны на этом пути. Еще раз хочу повторить, что у нас нет иллюзий, этот путь действительно полон вызовов и будет полон вызовов, однако мы твердо стоим на этой позиции и абсолютно уверены, что это является единственной предпосылкой для нас, чтобы этот конфликт решился мирным путем. Для этого нам в Грузии нужна сильная демократия, нам нужна экономическая среда, где у всех будет шанс реализовать свой потенциал. Это – две основные предпосылки для того, чтобы мы успешно прошли по этому пути и добились мирного решения этого конфликта», — отметил на дискуссии премьер-министр.



Он говорил и об успехах, достигнутых Грузией на этом пути и отметил, что на оккупированных территориях не существует этнического конфликта.



«Более того, у нас есть определенные достижения на этом пути. Так как мы верим, что там не существует этнического конфликта, это – российская пропаганда, которая распространяет эту идею, так как отношения между людьми улучшаются, у нас есть политический конфликт там, это – политический конфликт с Россией. Если Грузия будет успешной в строительстве демократии, если Грузия создаст конкурентноспособную экономику, мы сможем решить этот конфликт мирно, однако нам понадобится поддержка стран-партнеров и с этой точки зрения, мы настроены очень позитивно. У диалога нет альтернативы и конфликты Грузии стоят на повестке дня, а также в лучших интересах как США, так и Европы, убедить Россию, что эта часть мира заслуживает мира и здесь нужно благополучие», — заявил Мамука Бахтадзе.















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