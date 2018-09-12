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В Конгрессе США представили резолюцию, осуждающую признание независимости оккупированных регионов Грузии Сирией


12.09.2018   13:29
В конгрессе США представили резолюцию (H. Res. 1030), осуждающую признание Сирией независимости оккупированных регионов Грузии-Абхазии и т.н. Южной Осетии/Цхинвальский регион.

По информации внешнеполитического ведомства, спонсором резолюции является конгрессмен Францис Рун (республиканец - штат Флорида).

"Резолюция еще раз подчеркивает твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, и осуждает оккупацию Российской Федерацией регионов Грузии-Абхазии и т.н. Южной Осетии/Цхинвальского региона.

"Осуждаем признание государством вассалом Российской Федерации ("client state")- Сирийской Арабской Республикой, т.н. независимости Абхазии и региона т.н. Южной Осетии"- сказано в резолюции.

Резолюция подчеркивает значительный вклад Грузии в международных миротворческих миссиях, и надежное партнерство Грузии в распространении мира и обеспечении демократии на евразийском континенте.

Резолюция заостряет внимание на необходимости пресечения со стороны США и стран -партнеров экспансии территорий соседних стран Российской Федерацией.

"Российская Федерация, с целью пресечения усилий Запада и его союзников использует несостоявшиеся государства, как Сирийская Арабская Республика, чтобы осуществить свою геополитическую повестку дня, и добавить надежность оккупированным ею (Российской Федерацией) территориям"- говорится в резолюции.

У резолюции на данном этапе есть 6 со-спонсоров конгрессменов, как из республиканской, так и демократической партии.

Резолюция является еще одним четким выражением безусловной и сильной поддержки США в адрес Грузии.





В Тбилиси с рабочим визитом прибыла президент Эстонии Керсти Калюлайди

Сегодня в Тбилиси с рабочим визитом прибыла президент Республики Эстонии Керсти Калюлайди, которая примет участие в международной конференции Тбилиси.

Керсти Калюлайди начнет визит с возложения венка к братской могиле Мухатгверди, и почтит память Арчила Татунашвили.

Президент Эстонии проведет встречу с президентом и премьер-министром Грузии.

От имени Георгия Маргвелашвили во Дворце президента состоится рабочий обед в честь президента Эстонии.

По заявлению международного секретаря президента Грузии Тенгиза Пхаладзе, визит президента Калюлайди является еще одним четким выражением твердой поддержки Эстонии в отношении территориальной целостности, суверенитета Грузии, европейской и евроатлантической интеграции страны.

"Чрезвычайно важно, что Эстония наш стратегический партнер, и поддерживает нас на всех международных аренах, соответственно, весьма важна планировка тех следующих шагов, которые следует координированно сделать с нашим партнером.

В то же время президент принимает участие в конференции Маккейна в Тбилиси, где делается важный акцент именно на безопасности Грузии, ее последующем развитии, европейском и евроатлантическом будущем"- отметил Тенгиз Пхаладзе.







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