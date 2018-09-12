Курт Волкер: Не войска Грузии находятся на территории России, а российская армия в Грузии

12.09.2018 21:04



Не фокусируйтесь на том, кто первым выстрелил - Курт Волкер об августовской войне



В 2008 году Россия вторглась в Грузию, а не наоборот - такова позиция международных друзей в связи с заявлением кандидата Саломе Зурабишвили, поддерживаемой "Грузинской мечтой", о начале российско-грузинской войны 2008 года.



Лидерам правящей команды пришлось прокомментировать заявление Саломе Зурабишвили гостям, приехавшим в Тбилиси на международную конференцию "Мир вниз головой 2018". Организаторы конференции предложили самой Саломе Зурабишвили принять участие в дебатах между кандидатами в президенты, но она отказалась.



"Мне трудно обсуждать заявление Саломе Зурабишвили. Но мы говорили об этом с политическими лидерами Грузии, и они сказали мне, что за первоначальным заявлением последовала поправка. Сказали, что Россия является агрессором, и это позиция "Грузинской мечты". Я не могу ничего добавить"- заявил "Нетгазете" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер вспоминает предпосылки, предшествующие войне в течение двух лет, в том числе ввод в Абхазию российских вооруженных сил, сбитые грузинские дроны, эмбарго воды и вина, депортация этнических грузин с российской территории, концентрация вооруженных сил России на Северном Кавказе.



"Вопрос, первым выстрелил грузинский, русский, или южноосетинский военнослужащий, является нерелевантным вопросом. Все это было запланированное Россией, и оркестрированное вторжение на территорию Грузии. Грузия могла лучше сделать что-то, но ответственной за конфликт является Россия. Не войска Грузии находятся на территории России, а российская армия в Грузии. Москва по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 2008 года. Я думаю, это отправная точка, и не следует сосредотачиваться на том, кто стрелял первый"- заявил Курт Волкер "Нетгазете".



Касательно поддержки международного сообщества, в данном контексте, по его словам, на Западе долгое время был наратив, что в Грузии горячие головы повелись на провокацию, но на фоне событий, развитых в течение последних двух лет, и после аннексии Крыма и событий на Донбассе они анализируют, что Россия проводит агрессивную политику в отношении соседей. По его словам, возможно, кто-то поспорит, насколько разумно поступила предыдущая власть Грузии в 2008 году, но это Россия вторглась на территорию суверенного государства.



Той же позиции придерживается исследователь международного университета Флориды Дэвид Крамер.



"Войска Грузии не входили на территорию России. Поэтому для меня не является вопросом, какая сторона виновата"- заявил Крамер изданию.



На конференции "Мир вниз головой 2018" оппозиционный депутат Георгий Канделаки задал министру иностранных дел Грузии вопрос о заявлении Саломе Зурабишвили, что войну начала Грузия, но Давид Залкалиани оставил вопрос без ответа.

















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