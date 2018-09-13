Евросоюз - Требуем должного следствия по делу Арчила Татунашвили и восстановлению правосудия по делу об убийстве Гиги Отхозория

13.09.2018 12:59 В связи с 10-летней годовщиной российско-грузинского конфликта делегация ЕС в Совете Европы распространяет специальное заявление. Документ подписывают Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Монтенегро, Норвегия, Македония, Сан-Марино, Украина и Грузия.



ЕС выражает возмущение в регионах Грузии — из-за незаконного военного присутствия в Абхазии м т.н. Южной Осетии, военных учений и усиления инфраструктуры.



Согласно заявлению, признание Россией независимости т.н. Южной Осетии и Абхазии указывает на то, что Россия не уважает суверенитет соседей, территориальную целостность и основанную на правилах международную систему.



ЕС призывает Российскую Федерацию, полностью выполнить соглашение от 12 августа 2008 года, принятое при посредничестве Евросоюза и полностью выполнить меры от 8 сентября 2008 года. ЕС призывает Россию обеспечить допуск миссии наблюдателей ЕС в эти регионы.



ЕС выражает глубокое возмущение ухудшением положения в связи с правами человека в регионах Грузии , т.н. Южной Осетии и Абхазии. В заявлении делегации ЕС речь идет об убийствах Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



«ЕС требует надлежащего расследования трагической смерти Арчила Татунашвили и восстановления справедливости по делу об убийстве в мае 2016 года Гиги Отхозория. Безнаказанность вызывает глубокое возмущение», — говорится в заявлении.



ЕС также обеспокоен так называемым усилением процесса т.н бордеризациия и многими другими нарушениями, в том числе нарушениями, которые касаются свободы передвижения, свободы жизни и имущества, а также ограничения обучения на родном языке. В заявлении Европейского союза также говорится о проводимых Грузией реформах, а также о мирной инициативе, разработанной правительством Грузии «Шаг к лучшему будущему».



Вместе с тем, по информации ведомства, в заявлении отмечается, что в течение 10 лет Грузия укрепила свои институты и осуществила реформы с точки зрения усиления демократической стабильности. ЕС приветствует мирную инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему», выражает сожаление, что Россия, так же как и участники из Сухуми и Цхинвали, отказываются участвовать в обсуждении вопроса беженцев и вынужденно перемещенных лиц в рамках Женевских международных переговоров и заявляет, что мандатом переговоров этот вопрос определен среди главных.















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