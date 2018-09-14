Цихелашвили: Объявление обвиняемых по делу Татунашвили в розыск по «красному циркуляру» является необходимым шагом

14.09.2018 11:09 Необходимый шаг, — так оценивает государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили объявление Интерполом обвиняемых по делу Татунашвили в розыск по «красному циркуляру».



По словам Цихелашвили, государство использует все правовые рычаги, для того, чтобы все виновные были наказаны.



По словам государственного министра, страна использовала «красный циркуляр» интерпола в и случае убийцы Гиги Отхозория, который уже идентифицирован и признан виновным грузинским судом.



«Это – обязательный шаг, поэтому мы используем все правовые рычаги, чтобы правосудие исполнилось и были наказаны виновные. Так было и в случае Отхозория, убийца которого идентифицирован и признан виновным грузинским судом. Лица, которые попали в «красный циркуляр» Интерпола, будут задержаны в случае пересечения граница», — заявила Кетеван Цихелашвили.



Интерпол объявил в розыск лиц, привлеченных к уголовной ответственности по делу Арчила Татунашвили.















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