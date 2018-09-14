Цхинвальские марионетки России сорвали очередную встречу в рамках МПРИ

14.09.2018 15:14 Представители марионеточного режима Цхинвали в знак протеста сорвали встречу в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Эргнети 14 сентября.



Заявление распространяет Служба государственной безопасности Грузии.



«Они потребовали убрать из повестки дня IPRM вопросы Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Снятие данных вопросов с повестки дня и разговор в формате IPRM на языке ультиматума является категорически неприемлемы для центральных властей Грузии, так как подобные требования противоречат фундаментальным принципам Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них», — говорится в заявлении СГБ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

