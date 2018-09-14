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Цхинвальские марионетки России сорвали очередную встречу в рамках МПРИ
14.09.2018 15:14
Представители марионеточного режима Цхинвали в знак протеста сорвали встречу в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Эргнети 14 сентября.
Заявление распространяет Служба государственной безопасности Грузии.
«Они потребовали убрать из повестки дня IPRM вопросы Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Снятие данных вопросов с повестки дня и разговор в формате IPRM на языке ультиматума является категорически неприемлемы для центральных властей Грузии, так как подобные требования противоречат фундаментальным принципам Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них», — говорится в заявлении СГБ.
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