Адвокат Арчила Татунашвили: Власти Грузии сделали все, чтобы Давид Гурциев и Алик Табоев оказались в изоляции

14.09.2018 16:29 Об объявлении привлеченных к уголовной ответственности по делу Арчила Татунашвили Давида Гурциева и Алика Табоева в розыск по «красному циркуляру» Главная прокуратура Грузии обратилась к интерполу 6 июля. Требование о передаче этих лиц направлено и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, — об этом Первому каналу заявил адвокат семьи Арчила Татунашвили Иосеб Хатиашвили.



По его словам, объявление в розыск Гурциева и Табоева по «красному циркуляру» Интерпола означает, что они не смогут пересечь т.н. границу. При въезде в любую страну они будут задержаны и переданы Грузии.



«Они будут ограничены, покинув территорию оккупированного Цхинвальского региона. Если Российская Федерация выполнит свои обязательства и не пойдет против, тогда Российская Федерация обязана выдать нам обоих лиц. Что сделает Россия и как себя поведет – отдельная тема. У России есть административная практика, кого хочет — задерживает, а кого хочет – нет, кого хочет – передает, а кого хочет – нет. Кроме России, в любой другой стране разыскиваемых лиц задержат и передадут Грузии», — пояснил адвокат.



По его оценке, Грузинские власти сделали все, чтобы эти лица оказались в изоляции.



«Давид Гурциев является сотрудником т.н. прокуратуры де-факто властей и участвовал в незаконном задержании Арчила Татунашвили и находящихся с ним двух граждан Грузии. Гурциев задержал и передал Татунашвили представителя Цхинвальского режима. Это установлено, прошло опознание. Давида Гурциева знали и на лицо, и по фамилии. Опознать его не представляло проблемы. Гурциев задержал Татунашвили. Алик Табоев тоже участвовал в задержании граждан Грузии. Он тоже опознан по фотографии и установлено, что он действительно участвовал в задержании Татунашвили. За этим задержанием последовали пытки и гибель Татунашвили в результате пыток», — заявил Иосеб Хатиашвили.



Адвокат надеется, что к Гурциеву и Табоеву добавят и других обвиняемых и следствие дойдет до окончательного результата.



13 сентября 2018 года Генеральный секретариат Интерпола, на основании материалов, предоставленных грузинской стороной 6 июля, принял решение объявить в международный розыск по «красному циркуляру», разыскиваемых грузинскими правоохранительными органами Давида Гурциева и Алика Табоева. Данные лица привлечены к уголовной ответственности за незаконное ограничение свободы при отягчающих обстоятельствах граждан Грузии — Арчила Татунашвили, Иосеба Павлиашвили и Левана Куташвили и пытках при отягчающих обстоятельствах Арчила Татунашвили.















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