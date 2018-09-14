«Эмпатия»: В список Отхозория-Татунашвили необходимо ввести высокопоставленных лиц Цхинвальского режима и России

14.09.2018 16:43 «По линии Интерпола не должны разыскиваться только Давид Гурциев и Алик Табоев. Думаю, что список Отхозория-Татунашвили должен быть расширен, поиск должен продолжаться и прийти и к другим выводам», — заявила президент Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани.



По её словам, список Отхозория -Татунашвили должен быть расширен и в него должны быть включены лица, которые участвовали в экспертизе проведенной в Цхинвали.



«И в отношении них должно быть начато следствие, потому что они принимали участие в сокрытии преступления. В деле есть и другие материалы. Например, из Цхинвальской т.н прокуратуры пришло письмо, где они подтверждают, что Арчилу Татунашвили были нанесены физические увечия и это было сделано для превенции сопротивления задержанного. По этому вопросу на месте не ведется расследование, что является нарушением международных стандартов. Когда человек находящийся в заключении умирает, должно начаться расследование и существовать логическая документация. Должны быть привлечены к ответственности враци цхинвальской больницы. Не существует документации о том, в каком состоянии доставили в больницу Арчила Татунашвили. Если его привезли уже умершим, то это тоже должно быть ясно. Эти люди, каждый из этих людей, вовлеченны в цепочку, что называется сокрытием преступления. Это пытка и смерть человека в результате пыток», — сказала Джишкариани.



По её словам, если мы хорошо пересмотрим дело, то найдем много звеньев и высокопоставленных чиновников де-факто властей, представителей соответствующих структур России, которые были вовлечены в факт сокрытия преступления и в отношении них должно начаться расследование.



Джишкариани считает, что в экспертизе «Эмпатии» подтверждается, что опираться на российскую экспертизу нельзя, в ней существуем множество неточностей и несоответствий.



«Т.н российскую экспертизу подписало конкретное лицо. Факт, что оно сфальсифицировало заключение. На встречах в Женеве и Эргнети выступают высокопоставленные чиновники российского правительства и делают неадекватные заявления. Налицо убийство человека. Человек был убит в результате пыток, и никаких дополнительных доказательств этому не требуется», — заявила Мариам Джишкариани.



13 сентября 2018 года Генеральный секретариат Интерпола, на основании материалов, предоставленных грузинской стороной 6 июля, принял решение объявить в международный розыск по «красному циркуляру», разыскиваемых грузинскими правоохранительными органами Давида Гурциева и Алика Табоева. Данные лица привлечены к уголовной ответственности за незаконное ограничение свободы при отягчающих обстоятельствах граждан Грузии — Арчила Татунашвили, Иосеба Павлиашвили и Левана Куташвили и пытках при отягчающих обстоятельствах Арчила Татунашвили.















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