«Я верю, что заграждения из колючей проволоки будут разрушены» - Цихелашвили

14.09.2018 19:11 «Я верю, что колючая проволока будет разрушена. Так же, как история помнит разрушения многих стен. Поскольку эти барьеры не только направлены против международного права, но и противоречат законам природы», - заявила в своем выступлении на Международной конференции в Австрии Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, на которой присутствовали политические лидеры из разных стран мира и представители международных организации.



В своем выступлении Государственный министр подчеркнула в основном продолжающуюся оккупацию России и роль женщин в разрешении конфликтов.



«Я человек, который действительно верит формуле, что чем больше женщин будут вовлечены в мирный процесс, тем больше мира будет в мире. Действительно, женщины часто являются наиболее уязвимыми жертвами конфликта и войны, и Грузия не является исключением.



«В этом году были отмечены две трагические даты в Грузии - 25 лет абхазского конфликта и 10 лет с августовской войны 2008 года. Для Грузии это не просто трагическая история. Это -ежедневная гуманитарная драма для тысяч семей, которые пострадали и живут в условиях этого конфликта. Конфликт, который часто не правильно упоминают замороженным, вовсе - не заморожен. Место имеют регулярные провокационные действия», - отметила Кетеван Цихелашвили. На международной конференции под названием.



«Женщины, мир и безопасность в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Центральной Европе» Государственный министр уделила большое внимание проблемам граждан, оставшихся по ту сторону линии разделения. Выступая, Кетеван Цихелашвили неоднократно отметила, что мирному сосуществованию мешает российская оккупационная политика.



«Заграждения стали настоящим и символическим лицом российской оккупации. Продолжаются незаконные аресты местного населения за пересечение т.н. административной границы. Кстати, российские военные с оккупированных территорий задерживают в три раза больше людей, желающих перейти на контролируемую правительством Грузии территорию, чем наоборот. Более 60 сёл разделены, в том числе смешанные грузино-осетинские сёла и жители, соседи, которые находятся всего в нескольких метрах друг от друга, не могут пожать руку друг другу», - заявила Кетеван Цихелашвили.



В рамках международной конференции Государственный министр проведет несколько встреч на высоком уровне.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

