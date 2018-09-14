EUMM распространяет заявление о срыве встречи в Энгнети представителями цхинвальского режима

14.09.2018 19:14 На 89-ой встрече Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) по вопросам, учтенным повесткой дня, были высказаны разные позиции, из-за чего стороны не смогли продолжать дискуссию, — информацию об этом распространяет пресс-служба наблюдательской миссии Евросоюза.



В заявлении говорится, что стороны-посредники выразили сожаление в связи со срывом встречи группы по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети, на которой, несмотря на сложные рассматриваемые вопросы, призвали стороны к прагматичной дискуссии.



Вместе с тем, в документе говорится, что наблюдательская миссия Евросоюза и ОБСЕ фиксируют твердую веру, что формат IPRM в данной ситуации является единственным ощутимым механизмом для создания безопасности и благополучия населения, проживающего в регионе конфликта.



«Стороны посредники продолжат усилия, чтобы возобновить встречу в кратчайшие сроки и согласовать для этого дату, подходящую для всех сторон. К этому времени дата следующей встречи пока неизвестна, так как встреча была сорвана без обсуждения этой темы», — отмечается в информации пресс-службы наблюдательской миссии Евросоюза.



Напомним, представители де-факто властей Цхинвали в знак протеста сорвали 89-ую встречу в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Эргнети. Они потребовали убрать из повестки дня IPRM вопросы Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Снятие данных вопросов с повестки дня, что стало причиной разногласий. По заявлению СГБ, разговор на языке ультиматума является категорически неприемлемы для центральных властей Грузии, так как подобные требования противоречат фундаментальным принципам Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.















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