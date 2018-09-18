Сирия сбила российский бомбардировщик российской ракетой - у русских виноваты евреи

18.09.2018 12:27 Сегодня ночью международная коалиция нанесла ракетные по целям в сирийской провинции Латакия, где расположена российская военная база.



По данным МО РФ с французского фрегата Auvergne D654 были запущены 28 ракет типа Томагавк. Воздушное прикрытие осуществляли самолеты F-16 ВВС Израиля, который постоянно отказывается комментировать участие своих самолетов в бомбадировках территории Сирии.



В результате ответного огня со стороны сирийских властей был сбит российский бомбардировщик Ил-20. Ракеты были выпущены из комплекса С-200 российского производства.



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию и обвинил во всем израильских военных, не забыв при этом пригрозить «адекватными действиями»:



«17 сентября около 22.00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря.



При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» («Auvergne») и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.



Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200.



Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию.

О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.



В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства.



Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

