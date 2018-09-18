Люк Коффи: США могут помочь Грузии в осуществлении программы «Шаг к лучшему будущему»

18.09.2018 15:34 Эксперт Heritage Foundation по внешним вопросам Люк Коффи заявил, что "администрация Трампа оказывает большую помощь Грузии с точки зрения роста обороноспособности Грузии, и остается верной этому и сегодня". Коффи заявил об этом, комментируя визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в США.



По его словам, "США могут в более активном процессе убедить партнеров, чтобы они лучше понимали, что присутствие в Грузии российских войск является оккупацией территорий Грузии".



"Думаю, и в будущем правительство Америки должно именно в этом контексте направить усилие на углубление сотрудничества "- заявил американский эксперт.



По его словам, важно, что в Вашингтоне собираются американские и грузинские лидеры для рассмотрения новых шагов с целью укрепления двухсторонних отношений.



"Визит идет в важное время, когда Мамука Бахтадзе впервые гостит в Соединенных Штатах Америки в ранге премьер-министра Грузии"- заявил Люк Коффи.



По его же словам, Соединенные Штаты Америки могут выразить политическую и дипломатическую поддержку в том, чтобы помочь Грузии в успешном осуществлении мирной инициативы правительства страны «Шаг к лучшему будущему».



"Активная поддержка этой инициативы со стороны Вашингтона будет и для других стран предметом подражания, а это усилие укрепит позицию правительства Грузии, и сделает эту инициативу более надежной и действенной для граждан Грузии и лиц, проживающих на оккупированных территориях"- заявил американский эксперт.

















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