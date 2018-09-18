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Армия Израиля назвала ответственных за крушение российского Ил-20


18.09.2018   16:17
Армия Израиля заявила, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несёт Дамаск, Иран и движение «Хезболла». Об этом говорится в заявлении армии в Twitter.

«Режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, полностью несёт ответственность за этот инцидент. Израиль также считает, что Иран и террористическая организация «Хезболла» ответственны за этот инцидент», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская армия скорбит в связи с крушением Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.






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