Армия Израиля назвала ответственных за крушение российского Ил-20

18.09.2018 16:17 Армия Израиля заявила, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несёт Дамаск, Иран и движение «Хезболла». Об этом говорится в заявлении армии в Twitter.



«Режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, полностью несёт ответственность за этот инцидент. Израиль также считает, что Иран и террористическая организация «Хезболла» ответственны за этот инцидент», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что израильская армия скорбит в связи с крушением Ил-20 над акваторией Средиземного моря.



В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.















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