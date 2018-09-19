В МИД Грузии прошла встреча с сопредседателями Женевских международных переговоров

19.09.2018 11:53 18 сентября в министерстве иностранных дел Грузии, в преддверии 45-го раунда Женевских международных переговоров, состоялась подготовительная встреча с сопредседателями со стороны ЕС, ООН и ОБСЕ. Встречей с грузинской стороны руководил заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.



«На встрече заместитель министра иностранных дел выразил встревоженность в связи с деструктивными шагами России и оккупационных режимов, которые ставят под угрозу встречи Механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них, а также Женевские международные переговоры в целом. Давид Дондуа отметил, что повреждение миротворческих форматов приведет к ухудшению тяжелого положения на месте и выразил надежду, что усилиями международного содружества удастся обеспечить беспрепятственную работу Механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них, с полным соблюдением основополагающих принципов переговоров и процедур», — заявляют в министерстве иностранных дел.



По их данным, заместитель министра отметил, что спустя 10 лет после российско-грузинской войны и начала мирных переговоров в Женеве все более важным становится решение проблем безопасности населения, пострадавшего от конфликта, и гуманитарных вопросов. В этом контексте он подчеркнул необходимость полного выполнения международных обязательств, взятых на себя Россией соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Особое внимание было уделено главным вопросом повестки дня – необходимости неприменения силы, созданию на месте международных механизмов безопасности, достижению прогресса по темам возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц.



Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что стороны говорили о вопросах, которые будут рассматриваться на очередном раунде. Представители делегации Грузии подробно говорили о шагах Российской Федерации к фактической аннексии оккупированных территорий Грузии, незаконной милитаризации в Абхазском и Цхинвальском регионах и военных учениях, тяжелых результатах возведения проволочных ограждений и искусственных барьеров на оккупационной линии, практике незаконных задержаний и похищений. Акцент был сделан на целенаправленной дискриминации грузин на оккупированных территориях и запрете образования на родном языке. Было отмечено, что тяжелое положение с точки зрения прав человека и гуманитарной ситуации в Абхазском и Цхинвальском регионах способствует дестабилизации на месте. Особо остро был поставлен вопрос необходимости исполнения правосудия по делам убийств Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.



45-ый раунд Женевских переговоров пройдет 9-10 октября 2018 года.















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