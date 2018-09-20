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Бахтадзе: Россия пытается создать препятствия нашим инициативам по мирному урегулированию


20.09.2018   12:09
Правительство Грузии твердо стоит на пути мирного урегулирования конфликтов, Россия же, к сожалению, вновь пытается создать препятствия нашим инициативам. Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в беседе с ведущим программы Special Reports Бретом Байером в эфире телекомпании Fox.
По словам главы правительства, к сожалению, Россией оккупированы 20% территории Грузии, и она продолжает свою агрессивную политику против Грузии.

«Многие грузины были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях. Россией оккупированы два исторических региона Грузии. Разумеется, правительство Грузии твердо стоит на пути мирного урегулирования конфликтов. К сожалению, Россия вновь пытается создать препятствия для наших мирных инициатив», - заявил премьер-министр.

На вопрос журналиста о том, достаточно ли жестка администрация президента Трампа по отношению к России, Мамука Бахтадзе заявил, что весьма обнадеживающим было решение президента Трампа в связи с ведением диалога с Россией, поскольку диалог – безальтернативен.

«Однако, нужно учитывать и контекст региона, так как нестабильность и, соответственно вызовы, увеличиваются. Однако прямой диалог с Россией на высшем уровне является очень плодотворным и позитивным шагом», - отметил Мамука Бахтадзе.






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