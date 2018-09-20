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МНЕС работает над возобновлением сорванной 89-ой встречи в кратчайшие сроки


20.09.2018   15:55
Руководитель наблюдательской миссии Евросоюза прокомментировал срыв очередной, 89-й встречи в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них, который был сорван российской и цхинвальской сторонами.

По словам Эрика Хёга, подобные сбои создают дискомфорт для всех сторон, участвующих в переговорах, соответственно, он призывает стороны, вовремя вернуться к столу переговоров и продолжить работу. Хёг отмечает, что группа наблюдательской миссии ЕС тоже работает над возобновлением сорванной 89-ой встречи IPRM в кратчайшие сроки.

«В начале встречи, конечно, рассматривается и повестка дня, вокруг чего появились разные мнения. В итоге, руководитель этой команды отметил, что не сможет принять повестку дня в том виде, в котором она была представлена, и принял решение покинуть встречу. Думаю, подобные случаи являются тревожными для всех участников.

Мое желание, чтобы эти люди остались на встрече и рассмотрели вопросы, чем покидали встречу, так как им не нравится повестка дня или позиция других. Я надеюсь, что мы сможем продолжить в кратчайшие сроки. Мы продолжаем работать, все стороны-участники и их руководители зафиксировали, что идея этого формата им понятна, сейчас вопрос заключается в том, чтобы повестка дня была согласована и все вернулись в палатки в кратчайшие сроки», — заявил Эрик Хёг.

Хёг считает, что встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них является единственным ощутимым механизмом, которому удается решить важные для местных вопросы.






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