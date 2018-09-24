Начать войну Грузия никак не могла - Мамука Арешидзе

24.09.2018 15:09 Мамука Арешидзе: Вдобавок ко всему еще и непрофессионализм властной команды



"Я не могу согласиться ни с Саломе Зурабишвили, ни с кем другим, что войну начал именно Михеил Саакашвили. Войну начала Россия" - заявил руководитель Кавказского центра стратегических исследованиღ Мамука Арешидзе в интервью газете "Квирис палитра".



По его словам, Саакашвили, возможно знал, какую западню устраивали ему, и сознательно попал в нее, но начать войну Грузия никак не могла! Зурабишвилиевскую оценку августовской войны действительно хорошо использовали российские СМИ, а этого нельзя было допускать! Ее заявления особенно опасны с учетом того, какие процессы мы начали против России в Страсбурге и Гааге"- заявил эксперт Мамука Арешидзе.



"Зурабишвили, делая первые же шаги в амплуа кандидата в президенты, допустила немало ошибок. Она достаточно упрямый и жесткий политик, в некоторых случаях излишне бескомпромиссный, если Саломе Зурабишвили, будучи избрана президентом, начнет делать такие заявления, будет необходимо объявление импичмента… Одно, допущенные ею ошибки, и другое тот черный пиар, который идет против нее. "Национальное движение" и аффилированные с ним неправительственные организации сделали столько, что могут превратить часть нигилистски настроенных избирателей в сторонников Саломе Зурабишвили…



Касательно мнения Саломе Зурабишвили о Церкви, в этом я не вижу ничего такого, с чем я не согласен. Несмотря на то, что я предельно горячий сторонник Православной Церкви, как института, и считаю, что Церковь является важнейшим составляющим государственной идеи нашей страны, это не означает, что позиция некоторых иерархов не должна оцениваться отрицательно. Совершенно непонятна чрезмерная активность некоторых из них, один из них даже проклял всех, кто поддержит Саломе Зурабишвили. Абсолютно правильно заявил наш патриарх, что священнослужители должны воздержаться от политических заявлений"- говорит Мамука Арешидзе.



"Для власти было абсолютно контрпродуктивным и проигрышным оглашение инициативы в связи с культивацией-производством конопли. Мне этот шаг совершенно непонятен. По одной из версий, за этим стоит бизнес группа, которая с учетом личных интересов старалась узаконить эту инициативу. Существует и такая версия, будто эта инициатива была обусловлена желанием некоторых групп за пределами страны. В беседе с некоторыми членами большинства я понял, что их часть вообще представления не имела об этой инициативе, и была весьма возмущена. Мне и до этой инициативы было известно, что в Канаде существуют такие плантации, а сейчас выясняется, что коноплю разводят в Чехии, Великобритании и т.д. Экономически это возможно очень даже прибыльно, но всему этому необходима иная подготовка, объяснение, такое установление регуляций, чтобы ни у кого никакие подозрения не возникали. Между тем у нас попробовали сделать наоборот: сначала озвучили инициативу о культивации конопли, и начали говорить о законопроекте, а потом разгорелось обсуждение о регуляции потребления конопли и марихуаны. Подавляющая часть общества, представители Церкви, больше всего были возмущены тем, что нас никто ни о чем не спросил, и поставили прямо перед фактом"- продолжил респондент.



"Хорошо, что они адекватно восприняли протест общественности, и отступили назад. А также параллельно шел протест перевозчиков пшеницы, за которым опять же последовало отступление власти. Для одних поступки власти являются непродуманным шагом, для других - работой лоббистской группы, которых вообще не тревожит мнение общества. Вдобавок ко всему, непрофессионализм команды, находящейся во власти. К сожалению, эта команда не монолитная, и не ориентирована на то, чтобы не разменивать полезные для страны шаги на такие неосмысленные решения… В конечном итоге все это ставит в смехотворное положение власть, которая принимает неправильные решения, а затем меняет их. Необдуманные шаги уничтожают имидж власти, тем более бьют по недавно сформированному правительству, и молодому премьер-министру, у которого, как вижу, очень большие планы, но все это будет выброшено на ветер, если все так и будет продолжаться"- пояснил эксперт.



"Плачевный факт, что параллельно власти сформировались группы, старающиеся распространить свое влияние на власть и бизнес. Происходит так: некоторое время у них хорошие отношения с властью, поработают, но в какой-то период уходят в сторону, а потом опять поднимаются на поверхность, и стараются заполучить больше влияния. В конечном итоге их разгул зависит от власти - насколько она постарается использовать их, и иногда легко переходить вброд. Сегодня такие проблемы явные. Если власть не поставит точку на разгул некоторых влиятельных групп, скоро мы получим страну с правилами коррумпированного управления"- добавил Мамука Арешидзе.



На вопрос: "Исполняющий обязанностей посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что в течение ряда лет США инвестировали около 50 миллионов долларов, чтобы в Грузии был создан независимый суд", Мамука Арешидзе ответил:



"Когда дипломат такого ранга так публично говорит о каком-либо вопросе, считайте, что она очень резко говорит это в кулисах, оставаясь наедине с представителями власти. Я не исключаю, что находящемуся недавно с рабочим визитом в США премьер-министру Грузии на закрытых встречах очень четко указали на проблемы правосудия, несмотря на то, что на этом пути у него меньше всего вины. Настолько заболочено положение в судебной системе, что я даже считаю невозможным что-либо существенно изменить в ближайшем будущем.



Главная ошибка "Грузинской мечты" состояла в том, что она не изменила судебную систему, и судей, которые принимали незаконные решения не то, чтобы убрала из системы, а даже продвинула по служебной лестнице. Этого нельзя было допускать. В правоохранительных структурах не должны были оставаться люди, которые при предыдущей власти нарушали закон, в результате чего жертвами того режима стали немало людей, у многих испортили здоровье, многих уничтожили морально… По моему мнению, эта форма коабитации была чрезвычайно уродливой, это повлекло слишком плохие результаты, и следует ждать еще хуже. Часть судей, поскольку им простили старые преступления, считает, что им все дозволено. Им простили так, что даже не покаялись"- говорит Мамука Арешидзе.

















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