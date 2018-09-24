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Мамыкинс утверждает, что дважды встречался с представителями Асада с просьбой не признавать оккупированные территории Грузии


24.09.2018   15:53
Я дважды позвонил и встретился с представителями администрации Башара Асада и попросил не признавать Абхазию и т.н. Южную Осетию независимыми странами, это регионы Грузии, - об этом европарламентарий Андрес Мамыкинс заявил в интервью газете «Квирис палитра» (Палитра недели), откликнувшись этим на критику оппозиции в связи с его неофициальными визитами в Сирию.

«У меня действительно состоялось два приватных визита в Сирию в 2016-2017 гг. и встретился не только с местным правительством, но и со специальным послом ООН и арабской лиги Стаффаном де Мистура, «Красным крестом» и другими акторами. Что касается темы Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, в медиа я говорю об этом впервые: я дважды позвонил и встретился с представителями администрации Башара Асада и попросил не признавать Абхазию и т.н. Южную Осетию независимыми странами, это регионы Грузии. Я сказал, что вместо этого лучше развивать отношения между Сирией и Грузией. Это было моим посланием сирийской администрации», - сообщает Мамыкинс.

По словам европарламентария, следует использовать все дипломатические каналы, чтобы Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия были признаны частью суверенного государства Грузия.






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