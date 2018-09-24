Премьер Грузии обсудил с генсеком ООН мирную инициативу правительства Грузии

24.09.2018 23:11 О роли Организации объединенных наций в процессе мирного урегулирования конфликтов, мирной инициативе правительства Грузии и положении на оккупированных территориях говорили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече, которая состоялась в штаб-квартире ООН сегодня.



По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, внимание было уделено тяжелому гуманитарному положению на оккупированных территориях, и важности активизации международных миротворческих механизмов. Была подчеркнута необходимость эффективного использования форматов Женевских международных переговоров и Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Премьер-министр поблагодарил ООН за активное участие в переговорах.



Мамука Бахтадзе ознакомил Генсека ООН с мирной инициативой правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», цель которой – восстановление доверия между обществами, разделенными в результате конфликта.



Премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии является верным мирному урегулированию конфликта и придает большое значение твердой поддержке международных партнеров в этом процессе.



Премьер-министр пригласил Антониу Гутерриша в Грузию. Генеральный секретарь отметил, что Грузия является другом организации и выразил готовность посетить Тбилиси при первой же возможности.















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