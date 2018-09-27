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В Грузии приспущены государственные флаги в связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми
27.09.2018 10:53
В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.
Согласно постановлению правительства Грузии, государственный флаг приспущен на здании администрации правительства Грузии и зданиях всех административных органов по всей стране.
В 25-летнюю годовщину падения Сухуми, государственные флаги приспущены на зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси.
С падения Сухуми прошло 25 лет. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. Конфликт между грузинскими правительственными войсками и силами абхазских сепаратистов длился 13 месяцев и 13 дней.
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